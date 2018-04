Grande Fratello, Luigi Favoloso contro Aida Nizar: "Non mi toccare. Mi ecciti. Poi non posso mast..."

ROMA – Al Grande Fratello Luigi Favoloso, attuale fidanzato di Nina Moric, è sempre più in crisi. Oltre a Patrizia Bonetti – i due sono sempre più complici – ora c’è anche il diverbio con Aida Nizar.

Durante la rissa per il tiramisù, infatti, Luigi Favoloso ha cercato di “placcare” la povera Aida. Poi, prendendola in giro, la ha avvisata: “Aida mi ecciti non mi toccare, sono qui che non posso mast*rbarmi, non ho rapporti, sono in astinenza, se tu mi tocchi mi ecciti”. Indignati in molti sui social per il comportamento di Luigi.

Orazio Guarnaccia su Twitter scrive: “Al mio paese queste si chiamano molestie”.

