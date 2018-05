ROMA – Se Mariana Falace è stata eliminata dal televoto, anche un altro concorrente ha dovuto lasciare questa settimana la Casa del Grande Fratello. Si tratta di Luigi Favoloso. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] L’ex compagno di Nina Moric e simpatizzante di CasaPound è stato espulso dallo show dopo un grave episodio accaduto nella notte, quando il reality non era in onda su Mediaset Extra.

Secondo quanto ha reso noto la conduttrice del programma, Barbara D’Urso, Favoloso avrebbe scritto su una maglietta una frase sessista. L’avrebbe scritta con del rossetto, a favore di telecamera. La frase non è stata ripetuta in studio. In che cosa consistesse quella scritta lo ha rivelato il sito Trash Italiano: “Selvaggia suca”. Scrive il sito:

“Come confermato anche da alcuni utenti che seguivano la diretta, sarebbe stato Simone Coccia a riferire il contenuto della scritta. “Selvaggia suca”. Questo il messaggio chiaramente destinato a Selvaggia Lucarelli, la giornalista attualmente in giuria a Ballando Con Le Stelle, con cui Favoloso sarebbe in conflitto da tempo”.

Interpellata dal sito Giornalettismo, Selvaggia Lucarelli ha annunciato che la vicenda potrebbe finire in tribunale: “Sto valutando azioni legali”.