ROMA – Scintille tra i concorrenti del Grande Fratello. Lo scontro è andato in scena nello studio di Domenica Live e ha visto protagonisti Lucia Bramieri, Mariana Falace e Luigi Favoloso. Mariana ha chiesto scusa a Lucia per averle detto "vecchia e fallita", ma allo stesso tempo ha ribadito di essere stata oggetto di pesanti parole da parte della stessa Lucia, che ha negato.

Ma ad attaccare Mariana c’ha pensato anche Luigi Favoloso, che ha preso le difese di Lucia e ha definito la giovane campana “una carciofara che sembra una quarantenne. Ha detto cose terribili a Lucia. Quali sono stati gli insulti che avrebbe detto a Mariana? Averla chiamata “Maria Goretti” o aver detto “Mangi per tre”?”.

Tornando poi sul presunto bacio che Luigi avrebbe dato a Mariana “per capire le sue intenzioni nei suoi confronti”, secondo lui, ha spiegato: “Se ho commesso degli errori nella Casa, è stato con Patrizia. Mariana non esiste, è stata una sciocchezza”. Luigi ha persino accusato Mariana di aver tentato di baciarlo “qui, prima, dietro le quinte”.

La ragazza ha subito replicato dando a Luigi del “brutto, dalla testa ai piedi, volgare. Non dovresti neanche essere qui»”.