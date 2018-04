ROMA – Luigi Favoloso dal confessionale della casa del Grande Fratello dice di immaginare che Nina Moric sia arrabbiata per il suo flirt con Patrizia Bonetti, ma di non pentirsi.

Tra Patrizia, eliminata al televoto dal reality show, e Luigi qualcosa è scattato nella casa di Cinecittà, tanto che la modella croata ha lasciato il fidanzato via Instagram e ha poi chiesto alla conduttrice Barbara D’Urso di comunicargli la sua decisione.

A parlare del loro rapporto è Patrizia, che prima di essere eliminata dice: “Ho legato molto con lui, mi è stato vicino. E’ un ragazzo che mi piace, non ho problemi a dirlo. E’ innegabile che ci sia un’attrazione fisica”. Anche Luigi conferma l’attrazione: “Direi di sì. Non si può negare. Di certe cose è giusto parlarne fuori. Per rispetto della mia, sua famiglia, di Nina, di suo figlio”.

Inoltre Luigi dal confessionale parla della ormai ex fidanzata Nina Moric e ha dichiarato: “Me ne avrà dette di tutti i colori. Sotto questo aspetto non ha tutti i torti. Non avrà scritto cose belle. Penso che sia arrabbiata con me. Mi sono accorto che mancavano alcune cose nel nostro rapporto. Patrizia mi ha dato delle attenzioni che un po’ mi mancavano, delle cose che non mi sentivo di dire. Non doveva andare così. Non ne sono pentito”.