ROMA – Luigi Favoloso incontenibili nella casa del Grande Fratello, tra Patrizia Bonetti e Mariana Falace. L'ex di Nina Moric non si è fatto mancare nulla, pur continuando a piangere il suo amore perduto.

“Mi manca tutto di lei, fatemela vedere, vi prego. Io la amo più della mia vita”, ha detto Favoloso, che due settimane fa ha saputo, durante la terza puntata del reality show, che la modella croata lo aveva lasciato.

Nonostante questa dichiarazione d’amore, il simpatizzante di CasaPound ha subito trovato consolazione in altre coinquiline. Prima, infatti, si sarebbe buttato su Patrizia Bonetti, poi su Mariana Falace, che però pare aver respinto l’approccio, secondo quanto scrivono alcuni siti.

A rivelare il particolare triangolo amoroso che ha visto il suo lato maschile in Favoloso è stata Alessia Prete. Dopo il tentato approccio, Mariana è andata subito in giardino a sfogarsi con Lucia Bramieri, a cui ha detto: “Ale ha detto una frase che non doveva dire davanti a tutti. Ha detto ‘Io pensavo di essere la numero tre, perché Patty c’è stata, la mia amica c’è stata’”. Alessia ha anche raccontato a Matteo Gentili di aver ricevuto delle attenzioni indesiderate da Luigi e il ragazzo è andato su tutte le furie. Insomma, pare che Nina Moric appartenga ormai al passato…