ROMA – Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più intimi nella casa al Grande Fratello: “Lui ci sta”. Dallo studio di Barbara D’Urso si lancia un appello a Nina Moric dopo le immagini del daytime andate in onda al Grande Fratello 15. All’interno della casa, sembra proprio che il suo fidanzato si stia dando da fare, avvicinandosi pericolosamente ad un’altra concorrente. Sta nascendo qualcosa tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti?

Dopo alcune domande che le avevano fatto i suoi fan alle quali aveva risposto con forte delusione, “se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita, sto guardando una persona che non conosco”, Nina Moric rincara la dose. Tirata in ballo ancora una volta dagli utenti in rete, la modella croata ha replicato: “La mia dignità non è in vendita. Lo lascio stare, l’importante è mio figlio, fan**lo il resto”.

Alcuni fan, poi, si sono scagliati contro Patrizia Bonetti, la concorrente del Gf con la quale Luigi ha instaurato un forte rapporto. Ma la Moric non ci sta: “Non è colpa della ragazza, io sto condannando il suo comportamento. Non buttate sempre le donne in mezzo. Lei non c’entra nulla, è stato lui. Dove è finita la solidarietà femminile se questi uomini non riescono a trattenere il testosterone. Lei non c’entra nulla”.

Nina Moric, quindi, non ha dubbi e condanna completamente l’atteggiamento e le parole del suo fidanzato Luigi Favoloso.