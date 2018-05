ROMA – Al Grande Fratello Luigi Favoloso si vanta: “Ho fatto gol con due in Casa. C’è un posto segreto, faccio veramente schifo”. L’ex di Nina Moric svela ad Alberto di aver fatto sesso con due ragazze all’interno della Casa e di volerci provare anche con una terza. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Poi la verità: era uno scherzo…

Prima della festa hawaiana, Luigi Favoloso si è infatti lasciato andare a confidenze piccanti con Alberto, catturate e lanciate su Twitter da Fabouloso. Due finora lo sue conquiste e una terza da sedurre. “Ho fatto gol con due – ha confessato l’ex di Nina Moric al coinquilino stupito – Io faccio veramente schifo, tu non hai ancora capito. La terza è un po’ più complicata, ma spero di riuscirci“. Dove? In un “posto segreto”, molto stretto da come lo descrive a gesti Favoloso.

“Se faccio la tripletta lo dico, perché poi mi devono fare la statua – si è pavoneggiato ancora – Però lo dico solo se mi posso mettere il pallone a casa”. Poi la verità: è uno scherzo, ma Alberto non l’ha presa molto bene.