ROMA – Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e già scoppiano le polemiche. Ad accenderne una è Cristiano Malgioglio, che bolla come “razziste e omofobe” alcune frasi che Danilo Aquino avrebbe scritto sul proprio profilo Facebook. E ne chiede l’espulsione.

Intervistato dal settimanale Spy, il cantautore opinionista del reality condotto da Barbara D’Urso ha avuto parole molto dure nei confronti dell’elettricista romano:

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui “Danilo Aquino mi ha sconvolto. Mi hanno fatto vedere dichiarazioni omofobe e razziste sui suoi profili social. Vi anticipo che nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l’uomo che attaccherò completamente. Quello che ho letto mi ha fatto venire i brividi. Sembra il ragazzo della porta accanto, ma scrive cose orribili. Se è tutto vero, per me deve uscire immediatamente”,

ha spiegato Malgioglio a Spy, per poi aggiungere:

“Io ho accettato l’invito di Barbara D’Urso perché mi hanno assicurato libertà. Sono libero di fare e dire ciò che penso. La mia vita non è fare l’opinionista, anzi detesto questo ruolo. Qui voglio essere vero, avere ‘le palle’, il coraggio. Non nascondermi mai. Se qualcosa dovesse non andarmi bene, scatenerei l’inferno”.

Ma non c’è solo l’elettricista nel mirino di Malgioglio:

“Quel fidanzato della Pezzopane, quel Simone, o come si chiama, uno che si vanta di aver avuto 2.000 donne, come se fossero fazzolettini di carta da usare e buttare. Ma stia zitto e porti rispetto. E poi Aida Nazar, quella spagnola. Io credo sia un’esaltata. È sopra le righe e farà discutere certo. È una che ha fatto tutti i reality possibili e immaginabili, ma non è certo famosa come dice. Vi dico già da ora che ci saranno problemi”.

