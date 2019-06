ROMA – Al “Grande Fratello” è scontro, di nuovo, tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè. Barbara d’Urso, in studio, ha voluto leggere alcuni post pubblicati su Instagram da Malgioglio. Post in cui Malgioglio se la prende con la De Andrè.

“Due settimane fa abbiamo discusso io e Francesca – spiega Malgioglio – Ma non mi ha chiesto scusa. Io l’ho fatto, lei no. E’ una ragazza molto aggressiva e anche, a tratti, incivile. E secondo me non rappresenta le donne”.

“Lei avrà tutte le sue problematiche – continua – Ma allora Martina cosa dovrebbe dire? Tutti noi abbiamo avuto dei problemi. Ma non mi è piaciuto neanche come ha trattato Dori Ghezzi”.

“Ma come ti permetti – si scalda la De Andrè – di parlare di dinamiche che neanche conosci”.

“Tu avresti potuto fare un Grande Fratello straordinario – insiste Malgioglio – ma non ci sei riuscita. Perché non sei amata…”.

“Tu stai facendo leccate – si arrabbia la De Andrè – Solo perché sei amico di Dori…”.

“Tu ti sei permesso di parlare di mio nonno – continua – E a me ha ferito. Tu non ti dovevi permettere. Io non mi permetto di parlare di persone morte e che non possono replicare”.

Fonte: Grande Fratello.