ROMA – La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 23 aprile e non martedì. Il motivo? Martedì è il giorno della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma che verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Per questa ragione i dirigenti di Mediaset sono stati costretti a spostare il reality al lunedì. Un giorno sicuramente complicato in quanto su Rai Uno ci sarà la seguitissima fiction Il Commissario Montalbano.

D’altronde questa edizione del Grande Fratello non teme rivali: “Questo non sarà un GF nip, è un’etichetta brutta, non ha bisogno di sigle questo programma. Sarà un programma bizzarro e spregiudicato. Lo è sempre stato. Racconteremo storie sempre più irriverenti. – dice Andrea Palazzo, storico capoprogetto del reality – Abbiamo preso storie di assoluto minimalismo, abbiamo provato a mescolarle a storie speciali di persone normali. Abbiamo bisogno di raccontare e catturare l’attenzione di chi ci guarda. Abbiamo la necessità di restare fedeli al DNA di questo programma. Il GF deve stupire”.