Grande Fratello, Martina Nasoni gelosa di Taylor Mega: “Se Daniele…”

ROMA – Al “Grande Fratello” Martina Nasoni è infastidita dall’arrivo di Taylor Mega nella casa del “Grande Fratello”. E’ infastidita, Martina, perché Taylor Mega sembra molto vicina a Daniele Dal Moro.

“Passi passi Valentina ,ma pure questa adesso? Sono distaccata e ragiono sulle cose, insomma ho la mia autostima che da qui è arrivata qui”, ammette Martina nel confessionale parlando del fatto che Taylor si è allenata con il Dal Moro mostrando il suo fisico statuario. “Tutto sta nelle mani di Daniele – spiega – se vuole vivere a lungo va a fare allenamento da un’altra parte. Chi devo uccidere per primo?”.

Come finirà? Riuscirà Daniele a resistere al fascino di Taylor Mega? Riuscirà Martina a non perdere la testa e tenere a freno la sua gelosia? Non resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello. Di sicuro, nei prossimi giorni, Taylor Mega nella casa più spiata d’Italia farà perdere la testa a molti concorrenti. Donne incluse.

Fonte: Grande Fratello.