TERNI – “La finisci o uccido la tua famiglia e la tua nipotina. Dimmi tu”. E’ solo una delle minacce indirizzate nelle ultime settimane a Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019.

La “ragazza con il cuore di latta“, così ribattezzata da Irama che le ha dedicato la sua canzone sanremese, è finita da tempo nelle mire di un mitomane che non fa che tormentarla attraverso i social network.

Dinanzi alle ultime pesanti intimidazioni, che coinvolgerebbero non solo Martina ma anche la sua famiglia, l’ex gieffina ha deciso di uscire all0 scoperto, denunciando pubblicamente le minacce ricevute.

In una St0ry pubblicata sul suo profilo Instagram la modella ha raccontato: “Di solito non do molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate. E anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo”.

Martina, che vive a Terni, ha quindi chiesto aiuto ai suoi follower: “Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo”.

“Vi chiedo di mandarmele in privato – è l’appello – così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia”.

Le minacce si sono fatte continue da un mese, spiega ancora, per questo ha “deciso di procedere per le vie legali. Ho già parlato con la polizia, ma non posso dire altro perché ci sono delle indagini in corso”.

“Voglio capire chi c’è dietro a quel profilo e soprattutto perché questa cattiveria nei miei confronti e dei miei genitori”. (Fonte: Instagram).