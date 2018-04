ROMA – Tutti si chiedono se Alberto Mezzetti, concorrente del Grande Fratello e unico ad aver stretto con Aida Nizar, “ci è o ci fa”. Lo chiede anche la conduttrice Barbara D’Urso, che si ritrova a difenderlo dall’attacco di Matteo Gentili, che lo accusa di non rispettare le donne: “Spende più in preservativi che in benzina”.

Durante la puntata, un video ha ripercorso l’ultima settimana di Alberto nella casa del Grande Fratello, mentre parla di volersi innamorare e fa discorsi per lo più incomprensibili. Il “Tarzan” di Viterbo è l’unico ad aver creato un legame con Aida Nizar, la concorrente vittima di bullismo da parte dell’espulso Baye Dame e di altri inquilini della casa.

Proprio i suoi discorsi spesso senza senso confondono inquilini e conduttrice, tanto che la D’Urso ha detto ad Alberto: “Vogliamo capire se ci sei o ci fai”. Il concorrente aveva spiegato che non tratterebbe mai male una donna: “Non tratterei mai male una donna perché mia madre non mi farebbe entrare in casa”. Una frase che ha provocato la reazione di Matteo: “Lui non rispetta le donne. Va con 100 donne e spende soldi in preservativi”. Il commento però non è piaciuto alla conduttrice, che ha duramente replicato: “E quindi? Se può permetterselo ben venga”.