ROMA – C’è del tenero tra Matteo Gentili e Alessia Prete nella casa del Grande Fratello? Il calciatore ed ex fidanzato della naufraga Paola Di Benedetto sembra aver trovato una intesa con la inquilina del reality show e parlando con Luigi Favoloso si confida: “Io e Alessia ci cerchiamo”.

Nella casa una coppia è già nata, quella composta da Filippo Contri e Lucia Bramieri, e ci sono due inquilini che appaiono molto vicini. Si tratta proprio di Matteo e di Alessia, che si allenano insieme e si concedono spesso abbracci e carezze.

Il calciatore toscano sembra pronto a dimenticare la ex Paola e ricominciare con la bella Alessia, anche se i due si mostrano cauti sulla loro intesa. C’è infatti chi nella casa non nega la loro attrazione: “Quei due si piacciono… Alessia è bellissima, semplicissima, starebbero bene insieme. Bisogna vedere se lui o lei qui si sentiranno di esporsi qui o aspetteranno di uscire. Matteo quando parla di lei però cambia proprio faccia. Secondo me un’attenzione particolare e un interesse c’è!”.

Per Mariana, molto vicina ad Alessia, Matteo sarebbe solo attratto dal suo carattere, ma lui stesso si è confidato con Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric: “Giochiamo, ci cerchiamo, è inevitabile. Non so come andranno le cose, magari con il trascorrere dei mesi potremmo cedere”, Ma Favoloso lo frena: “Secondo me voi due non siete due persone che possano farsi travolgere”.