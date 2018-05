ROMA – A Matteo Gentili e Alessia Prete non interessa avere notizie sull’amore naufrago e già naufragato tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ex di Madre Natura e la sua nuova compagna al Grande Fratello hanno infatti stracciato la busta contenente le dichiarazioni dei due. Ma il bel Monte non molla la presa e sui social ha commentato in diretta.

E’ successo durante la sesta puntata del Grande Fratello, quando Barbara D’Urso ha invitato i due neofidanzatini Matteo ed Alessia a parlare in separata sede di alcune cose accadute all’esterno della casa più spiata d’Italia. In particolare la D’Urso ha mostrato ai due alcuni titoli di giornale che alludevano agli attacchi ricevuti in settimana da parte di Monte e della Di Benedetto.

Nel corso della settimana, infatti, entrambi hanno parlato sia di Matteo che di Alessia, della loro storia e dei dubbi su di loro. Paola Di Benedetto, ad esempio, a Mattino Cinque, aveva commentato che “la loro storia non durerà fuori”. Dal canto suo, Monte aveva risposto ad alcune insinuazioni di Matteo. Gentili, infatti, aveva detto ad Alessia che lui già sapeva che Francesco e Paola si sarebbero lasciati. Così l’ex dell’Isola ha risposto: “Sarei stato un infame se avessi portato avanti la storia. Vuole lasciare credere che noi due abbiamo giocato con i sentimenti del pubblico?”.

Ma nulla di tutto ciò è giunto all’orecchio di Matteo ed Alessia che hanno preferito non leggere oltre i titoli. Quando poi Barbara D’Urso ha chiesto a Matteo perché, secondo lui, l’ex naufrago ce l’avesse con lui, il ragazzo ha commentato:

“Questo non lo so. Io lui non l’ho mai attaccato. Magari si è offeso perché pensavo che il loro non fosse un amore vero. Ma questo è un mio pensiero, e posso esprimerlo senza nessuna preoccupazione. Io non so se stiano ancora insieme, ma se si fossero lasciati penso di aver ragione. Una storia che dura pochi mesi, nata per caso. Io però di lui non ho mai avuto nulla da dire. Non vedo il motivo del suo attacco”.

Immediatamente l’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha commentato sul suo Instagram, con una risata sarcastica: “Ahahahahah, ma stiamo scherzando?“. Cosa avrà voluto insinuare Francesco Monte?