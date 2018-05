ROMA – Tra Matteo Gentili e Alessia Prete l’attrazione è innegabile. Davanti alle telecamere del Grande Fratello Alessia ammette di essere cotta, ma poi dopo un bagno nella vasca insieme scatta un balletto svestiti e l’ex di Paola Di Benedetto non resiste: la tocca proprio lì.

L’episodio che testimonia la passione incontenibile tra Matteo e Alessia è avvenuto proprio sotto l’occhio vigili delle telecamere del reality show e non è difficile capire dove la mano del giovane si posa.

Intanto Alessia non riesce a negare la fortissima attrazione che prova per Matteo e in un momento di relax con le coinquiline si confessa: “Non avevo mai sentito energie come queste. Non mi sono mai fidata delle persone, ma stavolta penso che sia sincero con me”. Secco il commento di Lucia: “E’ roba seria”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play