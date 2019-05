ROMA – Manila Boff, ex di Uomini e Donne, ha preso le parti di Michael Terlizzi che in queste ultime settimane ha dovuto affrontare, nella casa del Grande Fratello, molti pettegolezzi sulla sua presunta omosessualità. Dopo le accuse mosse nei suoi confronti da Cristian Imparato, Michael ha minacciato di andar via. Poi, dopo che tutto era tornato alla normalità, è arrivata Guendalina Canessa che ha riacceso il dibattito riportando a Cristian testimonianze sul conto di Michael. A quanto pare infatti, degli amici di Guendalina, hanno affermato che Terlizzi è omosessuale, ma anche in questo caso il ragazzo ha negato.

Oggi finalmente sembra essere arrivata una testimonianza che conferma quanto dichiarato da Michael. A farla è Manila Boff, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha preso le sue difese in una intervista a BollicineVip. Come rivelato da lei, Michael aveva provato a corteggiarla.

“Tutto mi ha dato l’idea meno che una persona che avesse dei dubbi in merito al suo orientamento sessuale. Trovo sgradevoli le accuse che sono state mosse nei suoi confronti nella casa da Guendalina Canessa e Cristian Imparato e soprattutto vorrei smentire che sia gay. Io posso testimoniare in maniera ferma, lo potete vedere anche dai messaggi che ci siamo scambiati, che Michael è una persona veramente valida. Io non riscontro assolutamente nulla di quello che gli viene detto nella casa. Io non vedo in Michael una persona che si nasconde dietro un dito, ho sempre visto una persona chiara e diretta. Soprattutto, ripeto, non ho visto un atteggiamento equivoco in nessun caso” ha detto Manila. (fonte BOLLICINE VIP)