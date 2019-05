Grande Fratello, Michael Terlizzi gay? La verità sulle avance a Gianmarco Onestini

ROMA – Al Grande Fratello si parla di nuovo della presunta omosessualità di Michael Terlizzi. A parlarne sono Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, e Gianmarco Onestini.

Il figlio di Serena Grandi, nelle scorse ore aveva raccontato a Domenica Live di aver parlato con Gianmarco, scoprendo che Terlizzi ci aveva provato con lui. Da qui la decisone di far entrare nella Casa Edoardo, dando così modo di potersi confrontare direttamente con il diretto interessato.

I due, nella Casa hanno avuto un confronto serrato. Gianmarco ha negato in tutti i modi di aver detto una cosa del genere: “Io rispondo di quello che dico io: Edoardo può dire quello che vuole, però i fatti non sono questi. Non metto in dubbio la sessualità di Michael e per me queste parole lasciano il tempo che trovano”. A questo punto è intervenuta la D’Urso: “Per quale motivo Edoardo avrebbe detto una cosa del genere?”.

Nella Casa a questo punto è entrato anche Edoardo ed ha provato a chiarire alcune cose: “Quest’estate noi ci siamo visti a Cesenatico, tu mi avevi fatto questa confessione o magari è qualcosa che posso non aver capito io. Io però so perfettamente quello che ho sentito. Tu mi hai detto questa cosa qui! Io mi ricordo perfettamente, anche Guendalina ne era al corrente, anche un direttore di giornale! Per quale motivo dovrei mentire?”.

Dallo studio è intervenuto Cristian Imparato che ha aggiunto carne al fuoco, raccontatndo un episodio accaduto nella Casa. Gianmarco, secondo quanto raccontato da Imparato, non si sarebbe comportato proprio da amico: “Gianmarco, tu eri il primo che una notte quando stavo io a massaggiare la crema ti sei messo a ridere a sghignazzare e a prenderlo per i fondelli! Michael se l’era anche presa…”.

La D’Urso e Malgioglio, a questo punto hanno fatto notare a Michael quanto sia strano il fatto che queste cose abbiano sempre come protagonista lui. Questa la battuta di Malgioglio: “Da quando sei entrato nella Casa continuano ad uscire notizie, persone che parlano, portano prove e riferiscono tutte di questa presunta omosessualità. Sono tante le persone che continuano a dire questo. Ci dev’essere un motivo…”.

Michael, come ha fatto durante tutta la trasmissione, ha negato di essere omosessuale. Malgioglio ha ripreso la parole ed ha fatto una battuta delle sue: “Michael è stato il mio amante, e così chiudiamo questo argomento!”

Fonte: Il Grande Fratello