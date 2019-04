Grande Fratello, Michael Terlizzi furioso: “Non sono gay”

ROMA – Al “Grande Fratello” Michael Terlizzi se la prende con Cristian Imparato.

Ma cosa è successo? Michael ha detto di aver difficoltà a rapportarsi con le ragazze e ciò ha spinto Cristian a chiedersi durante un confessionale se Terlizzi non fosse “a conoscenza di un essere che reprime. Magari per la famiglia, per tanti ragionamenti che magari si fa lui tende a coprire magari mostrandosi per l’etero della situazione”.

Cristian allora ha colto la palla al balzo ed ha chiesto direttamente a Michael se fosse gay o meno. Michael Terlizzi è rimasto visibilmente turbato dalla domanda tanto da decidere di sfogarsi con Kikò Nalli: “Ti rendi conto? Io non te lo vengo a dire. Sono in televisione, in un posto straguardato e ci giocheranno su questa cosa”.

A questo punto l’ex di Tina Cipollari lo ha invitato a prendere la cosa più serenamente, ma Terlizzi ormai è furioso: “Io le prendo molto serie queste cose. Io ero sereno mezzora fa, adesso non lo sono più. Una cosa del genere mi potrebbe anche far abbandonare il gioco”.

“Se lo fossi stato – continua – non ci sarebbe stato nessun problema. Ma siccome non è, mi faccio un problema. Io non voglio che si giochi su questo”. Fonte: Grande Fratello.