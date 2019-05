Grande Fratello, Michael Terlizzi a Gianmarco Onestini: “Baciami sulle labbra”

ROMA – Ancora baci nella Casa del Grande Fratello 16. Questa volta i protagonisti sono stati Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini. I due si sono dovuti baciare sulle labbra malgrado Onestini non fosse molto d’acccordo. Non si è trattato, come già accaduto nei giorni scorsi, di un bacio spontaneo. A deciderlo, per gioco, sono stati infatti ancora una volta gli autori del reality show targato Mediaset-Endemol.

I primi baci erano stati dati durante il gioco della bottiglia, con un Cristian Imparato protagonista assoluto della serata.

Ora invece, la prova si è svolta con la musica romantica di sottofondo. Gli inquilini sono stati invitati a darsi un bacio “cinematografico”. Se la prova fosse stata considerata credibile dalla produzione, i concorrenti della Casa avrebbero guadagnato 40 euro. I gieffini, prima di cominciare si sono chiesti se i baci dovessero essere passionali oppure no. A decidere che venissero dati sulla bocca e non sulla guancia è stato alla fine Kikò Nalli.

A baciarsi dovevano essere i due concorrenti che si trovavano l’uno accanto all’altro. Con la musica de Il tempo delle mele, è toccato a Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini. Quest’ultimo non era però molto convinto ed ha provato a chiedere a Michael di darselo sulla guancia. Terlizzi gli ha però ricordato che in questo caso il Grande Fratello avrebbe chiesto di ridarselo perché giudicato non troppo passionale.

Terlizzi ha quindi chiesto più volte di toccargli le labbra altrimenti la prova non era valida. Il 22enne era molto imbarazzato e alla fine della musica ha ceduto tra gli applausi degli altri coinquilini. In realtà, guardando le immagini si capisce che il bacio vero e proprio non c’è stato. Chissà cosa avrà nel frattempo pensato di quanto accaduto Cristian Imparato.

