ROMA – Momenti di commozione al Grande Fratello 16. Michael Terlizzi, figlio dell’ex pugile Franco Terlizzi, ha rivelato di essere malato. “Non posso ruotare il braccio”, ha confidato l’ex tentatore di Temptation Island a Jessica Mazzoli, per giustificare lo strano modo che aveva di mettersi il gel.

“Sono nato così, non ci posso fare niente”, ha spiegato. La malattia che lo ha colpito dalla nascita si chiama sinostosi radio ulnare: si tratta di una rara forma di malformazione congenita allo scheletro.

“Non sono preso male, però ho sempre cercato di evitare di parlarne – ha chiarito Michael Terlizzi -. Sempre meglio non esporsi troppo. No, non si vede. Io nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio. Non ho mai accettato tante cose perché mi dava fastidio. No, non è imbarazzo. Ho sbagliato fino a ora sinceramente. Alla fine ci sono arrivato comunque a fare le cose. E senza che io provassi, è capitato per mio padre”.

“Dopo che finisco qua vediamo se il botto lo farò veramente e vedremo se le braccia saranno un impedimento o no – ha aggiunto il giovane -. Mi hanno detto già tantissime volte di fare l’attore, ma tante tante. Mi dicono che ho la faccia da cinema. Ma come faccio? Se io devo fare un film mettiamo di guerra e devo sparare, non posso. Mentre ce ne sono tanti altri che possono farlo. Ci sono altri bei ragazzi”. (Fonte: Il Grande Fratello)