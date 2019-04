ROMA – Mila Suarez, una delle nuove inquiline, è stata protagonista delle cronache per essere stata la fidanzata dell’attore Alex Belli. Una relazione che però è terminata con delle pesanti accuse. Lei infatti ha accusato Belli di averla toccata e tappato la bocca nella discussione che ha portato alla fine della relazione. L’attore, che l’avrebbe tradita con Delia Duran, ha smentito quanto detto dalla giovane. Inoltre la Duran ha attaccato duramente la Suarez: “Faceva scenate davanti ai suoi amici e lui si era stancato di questa situazione”.

Mila ha così risposto alle dichiarazioni della coppia: “Sono senza parole, con tutto il male che mi hanno fatto. Mi ha tradita senza famiglia e senza nessuno e si permettono di parlare? Si devono vergognare! Si devono proprio vergognare! E’ una donna senza identità, deve camminare con la testa bassa”.

Mila Suarez in seguito ha accusato Belli di averla fatta soffrire: “Non dimenticherò mai che ho sofferto tanto, oggi è un uomo piccolo così. Quando lui mi ha chiesto scusa io gli ho detto di farmi vedere i filmati delle telecamere che avevamo in casa ma lui non ha voluto. Lui non ha avuto un minimo di rispetto con me!”.