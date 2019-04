ROMA – Mila Suarez è dei concorrenti entrati in queste ore nella Casa del Grande Fratello. Come gli altri concorrenti, Mila viene messa di fronte al suo passato.

Barbara D’Urso chiede a Mila di commentare quello che hanno raccontato il suo ex Alex Belli e la sua nuova fidanzata Delia Duran. I due hanno raccontato che non c’è stato alcun tradimento.

Guarda – commenta Mila -, proprio stasera devo averli davanti a me con tutto quello che mi hanno fatto! Proprio oggi dovevo vederli! Mi ha tradito, mi ha mollato da sola, senza famiglia, senza nessuno: che coraggio hanno? Si devono vergognare per il male che mi hanno fatto. Ero felicissima di entrare ma non sopporto la loro voce”. “

Barbara D’Urso risponde: “Sicuramente Alex e Delia ti stanno guardando: vuoi dire qualcosa a Delia?”. “Lei è proprio una donna che si deve vergognare” ha risposto Mila Suarez. “Non ha avuto il minimo rispetto: è una donna senza identità [forse intendeva dire dignità, ndr] e deve camminare con la testa bassa”.

La conduttrice a questo punto le chiede se fosse sicura del tradimento di Alex. Mila continua a dare la sua versione: “Ora come ora ci metto la faccia perché non dimenticherò mai che ho sofferto tanto. Io lo vedevo un uomo grande: oggi è così, piccolo così. Tutta la serata che sono stati insieme ero buttata in albergo senza medicine. E il giorno dopo ‘Salvami da lei, per favore!’. In tre giorni mi ha negato di andare a casa a prendere i vestiti! Tutti i lavori che dovevo fare li ha fatti fare a lei! Va bene, non siamo fatti per stare insieme, però devi avere un minimo di rispetto. Le cose che faceva con me le fa con lei: meglio perderlo che stare con un uomo come lui”.

Fonte: Grande Fratello