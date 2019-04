ROMA – Mila Suarez e Ivana Icardi sono tra le selezionate per la prossima edizione del Grande Fratello, la numero 16. Mila Suarez ha 21 anni ed è nota al pubblico italiano per essere stata corteggiatrice a Uomini e Donne. I suoi fan l’hanno soprannominata la “Belen di Parma” per la somiglianza fisica con la nota showgirl argentina. A proposito di argentine… Nella prossima edizione del Grande Fratello è annunciata anche la presenza di Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter che ha partecipato a numerose trasmissione televisive in Italia per scagliarsi contro Wanda Nara.

Il pubblico si aspetta scintille dal confronto tra le due showgirl nella casa più famosa d’Italia. Mila Suarez è una tifosa sfegatata del Milan, come potete notare anche da questa sua foto che gira sui social network, mentre Ivana Icardi tifa Inter perché i nerazzurri sono il club dove gioca il fratello. E non solo, nel corso degli anni l’Inter è stata sempre ricca di argentini, su tutti Javier Zanetti e per questo motivo è un club molto tifato dagli appassionati di calcio argentini e Ivana Icardi è tra loro. Tra Mila Suarez e Ivana Icardi ci sarà sicuramente un “derby” Milan-Inter nella casa del Grande Fratello 16.

Mila Suarez è una modella e fashion blogger nata a Casablanca, in Marocco, nel 1988. Durante l’adolescenza vive tra l’Italia, la Spagna e il Marocco e a diciotto anni si trasferisce da sola a Parma. Prima di raggiungere il successo, lavora come cameriera e barista. Ivana Icardi è la sorella di Mauro Icardi, è molto seguita sui social network e partecipa con una certa frequenza alle trasmissioni televisive italiane ed argentine.