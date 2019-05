ROMA – Il Moige contro il Grande Fratello. Per il Movimento italiano dei genitori nella puntata andata in onda lunedì 27 maggio “si è assistito a scene aggressive nei confronti” di Francesca De André. Nel mirino dell’associazione, il comportamento di Giorgio Tambellini, intervenuto per parlare con la ex della rottura e del tradimento.

Nella denuncia presentata all’Agcom, il Moige sottolinea: “Il Grande Fratello, in onda ogni lunedì sera su Canale 5, viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza”.

In particolare, chiarisce l’associazione, “nel corso della puntata di ieri incentrata sul rapporto della De Andrè e il suo fidanzato, si è assistito a scene aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino ad un contatto fisico violento. Il ragazzo è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti”.

Pertanto il Comitato genitori chiede “all’Agcom e al Comitato Media e Minori e di intervenire con forza per porre fine a questo tristissimo e gravissimo spettacolo”. (Fonte: Moige)