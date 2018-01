ROMA – Secondo il settimanale “Chi” Nadia Toffa è una delle principali candidate per la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello. Nadia Toffa così, dopo il malore, potrebbe presto tornare in televisione.

“Scartata ufficialmente la candidatura dell’attrice Anna Safroncik – si legge tra le ‘Chicche di gossip’ del settimanale – Resta in pole position Belen Rodriguez, anche se Endemol ha fatto un sondaggio con Barbara Palombelli, ma al momento la conduttrice di Forum non avrebbe intenzione di prendere in mano la macchina complessa di un reality. Tra i nuovi nomi sbuca quello di Nadia Toffa”.