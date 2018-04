ROMA – I comportamenti di Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello non sono andati giù alla fidanzata e modella Nina Moric, che lo ha lasciato. Poco prima della puntata in onda la sera del 30 aprile, la modella croata ha telefonato in trasmissione e ha confermato l’addio già annunciato in un post su Instagram.

Durante la puntata in cui diversi concorrenti del Grande Fratello rischiano l’eliminazione per gli atti di bullismo contro Aida Nizar, la conduttrice Barbara D’Urso ha commentato:

“In settimana sono accadute cose orrende, inaccettabili. Io non ci sto, non ci sta tutto il pubblico italiano. Quando ho visto un branco contro una donna, non ci sono giustificazioni, sono stata la prima a chiedere al Grande Fratello dei provvedimenti”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

E intanto dopo il bullismo e il corteggiamento di Patrizia Bonetti, la Moric ha pubblicato su Instagram questo sfogo in cui lascia il fidanzato: