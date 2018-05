Grande Fratello, Nina Moric si sfoga: "Le donne che mi insultano sui social..."

ROMA – Nina Moric torna nello studio del Grande Fratello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e accusa quanti la hanno offesa in questi giorni sui social per il suo aspetto fisico:

“Io credo che questi carnefici sui social siano vittime di se stessi – ha iniziato Nina Moric -. Queste sono persone che provano odio per una donna che non è nel periodo migliore della sua vita. Io sono allibita perché nella casa del Gf ci sono stati degli atti di bullismo, perché la tv condanna questi atti e i social no?. Poi ci sono anche delle madri che vomitano odio sui social. Da quando ho 16 anni sono magra di costituzione e faccio la modella. Se sono dimagrita si vede subito”.

Nina Moric nello studio del Gf Nip cerca di mantenere la calma, ma un’osservazione di Barbara D’Urso le fa saltare i nervi: “Sui social ti hanno dato dell’ubriaca e della drogata, ne hanno dette di tutti i colori”. Così arriva durissima la replica della modella croata: “Le donne che si permettono di vomitare questo odio, non le capisco. Non fumo, non bevo, non prendo psicofarmaci. Io sono una persona forte, io non voglio fare la vittima però si devono fare un esame di coscienza”. E qui arriva l’affondo finale: “Perché un giorno i vostri figli possono subire lo stesso trattamento, quasi un anno fa altre persone hanno subito questo trattamento e hanno commesso atti come il suicido. Siete marci dentro. Non siete dei carnefici, siete solo dei deboli”.