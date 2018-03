ROMA – Non entrate nell’armadio. Questo il consiglio di Cecilia Rodriguez ai futuri concorrenti del Grande Fratello Nip, la versione “normale” del popolare reality show. La sorellina della showgirl Belen Rodriguez ha preso parte all’ultimo edizione del Grande Fratello Vip e in un video sui social scherza sulla sua esperienza dell’armadio “condiviso” col fidanzato Ignazio Moser.

Nel video la Rodriguez pubblicizza il reality del Grande Fratello e non ha perso occasione per scherzare sull’episodio dell’armadio:

“Buonasera, parte il Grande Fratello e potete partecipare tutti quanti. Come sapete la mia esperienza dentro la casa mi ha cambiato la vita, ho trovato un coraggio che non pensavo di avere, ho messo il cervello da parte e ho fatto una scelta di cuore. La mia vita è completamente cambiata. Quindi vi consiglio quest’esperienza se volete fare un gran cambiamento o capire cose della vostra vita. Andate sulla pagina del Grande Fratello, fatevi un video e speditelo tramite WhatsApp. E mi raccomando se trovate un armadio, chiudete le porte e non vi mettete dentro, altrimenti succede un altro bordello, vi mando un bacio grande e in bocca al lupo”.