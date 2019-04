Grande Fratello, nella notte il bacio tra Francesca De Andrè e Erica

ROMA – Scende la notte e nella casa del “Grande Fratello” scatta il gioco della bottiglia. E con il gioco della bottiglia scattano i baci tra Francesca De Andrè e Erica Piamonte e tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni.

Stanno nascendo due coppie o semplicemente un gioco? Per ora la risposta è: semplicemente un gioco. Martina, a dir la verità, sembra attratta da Daniele ma quest’ultimo, almeno per ora, si mantiene distante. Ci sarebbero poche speranze anche per Francesca e Erica. Francesca, la nipote di Fabrizio De Andrè, è infatti fidanzata da tempo con tal Giorgio.

E anche Erica sembra cercare qualcosa di più… tradizionale.

“A me garbano uomini e donne – ha spiegato Erica giorni fa – Però ho una visione tradizionalista, cioè se mi immagino fidanzata mi immagino fidanzata con un uomo, però a me piacciono anche le donne. So però che la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta”.