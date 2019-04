Grande Fratello, quando va in onda? Le anticipazioni della terza puntata

ROMA – Stasera, martedì 23 aprile, andrà in onda la terza puntata del “Grande Fratello”. Il programma condotto da Barbara d’Urso, come sempre, andrà in onda su “Canale 5” a partire dalle 21,15. La puntata si potrà seguire in streaming anche sul sito ufficiale di “Mediaset”, nella sezione dedicata alla diretta di “Canale 5”.

Come detto si tratta della terza puntata del reality. In studio, come al solito, ad aiutare Barbara d’Urso a commentare le vicende della casa più spiata d’Italia ci saranno Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Protagonista della puntata, e su questo ci sono pochi dubbi, sarà il dietologo Alberico Lemme che in pochi giorni è riuscito nella non facile impresa di farsi odiare più o meno da tutti i concorrenti del “Grande Fratello”.

Riflettori puntati anche su Mila Suarez che dovrà confrontarsi con Alex Belli. Da seguire anche le vicende del modello napoletano Gennaro Lillio che negli ultimi giorni sembra essersi allontanato da Mila. E poi? E poi bisognerà capire chi abbandonerà la casa. Chi lascerà il reality? Ambra, Serena, Enrico e Gianmarco? E chi andrà in nomination?

Non resta che aspettare la puntata di questa sera.