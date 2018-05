ROMA – Incidente sexy al Grande Fratello 15 per Mariana Falcone. La bella napoletana ha osato troppo con la scollatura, indossando una magliettina ad alto rischio di “uscite”, e così è stato.

Mentre Mariana era seduta a parlare con Lucia Bramieri e Luigi Mario Favoloso, la canotta nera si è spostata, lasciando un seno del tutto scoperto.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Lei non se n’è accorta, o quanto meno ha mostrato di non essersene accorta, ed è andata avanti a chiacchierare amabilmente come se nulla fosse. Solo dopo alcuni minuti ha capito e si è sistemata.

La scena, però, nel frattempo era stata trasmessa da Mediaset Extra, che segue in diretta i concorrenti della casa. E sui social era già partito il toto-ritocchino: secondo qualcuno, infatti, il seno della bionda napoletana è apparso troppo perfetto per essere “originale”.

Per guardare il video dell’incidente sexy clicca qui.