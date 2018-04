ROMA – È l’uomo a dover pagare le cene. Io non pagherei mai niente a un maschio, ma offrirei volentieri qualcosa a una donna o a un frocio”.

Questa la frase che Patrizia Bonetti, concorrente del Grande Fratello, si è lasciata scappare all’interno della Casa. Frase che non è piaciuta al sito https://www.bitchyf.it/:

Ovviamente non sto accusando Patrizia di essere omofoba, ma è davvero necessario usare termini così volgari e offensivi in tv? E non iniziate a dire “ma noi gay siamo i primi ad usarli” perché generalizzare è sbagliato, personalmente non uso questa parola e non tollero che lo si faccia non me. Lasciamo questo termine agli omofobi (che vanno comunque condannati).

Scivolone sul “fr**io” a parte, trovo davvero triste sentire che una donna dica che deve essere l’uomo ad offrire.

Ogni volta che sento dire “deve essere l’uomo a corteggiare”, “l’uomo deve pagare“, “la donna non deve darla al primo appuntamento”.