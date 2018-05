ROMA – Volano ancora insulti durante la diretta del Grande Fratello, stavolta tra Patrizia Bonetti e Mariana Falace. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Le due concorrenti si sono affrontate, fino a quando la Bonetti si è lasciata andare ad un pesantissimo insulto: “Oh, ma non sta zitta ‘sta cagna”.

La quinta puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso ha visto la squalifica di Luigi Favoloso, l’entrata di Nina Moric nella casa e ancora forti tensioni in studio, quando ha fatto il suo ingresso Mariana Falace.

La Falace ha confessato che Luigi Favoloso ha tentato di baciarla, scatenando un duro botta e risposta con Patrizia Bonetti, sua acerrima nemica. Subito sono scattati gli insulti, fino a quando proprio la Bonetti si è lasciata andare ad offese decisamente più spinte, fino a dare della “cagna” alla rivale. Una frase che non è stata sentita né dalla D’Urso, né dai presenti in studio, ma vedendo i video della diretta l’offesa pronunciata è evidente. Per la conduttrice, tra la fuga di sponsor per via degli episodi trash e di bullismo, la situazione da gestire è sempre più complicata.