ROMA – Il presunto scandalo del coca-gate al Grande Fratello fa discutere ancora. Stavolta le telecamere hanno pizzicato il sospetto occhiolino di Patrizia Bonetti a Danilo Aquino proprio mentre diceva di non ricordare nulla della conversazione avuta dentro la casa del reality show.

Il coca-gate era stato lanciato dal tg satirico Striscia la Notizia che aveva intercettato una conversazione tra Patrizia e Danilo in cui alludevano al fatto che Aida Nizar facesse uso di cocaina nella casa. Solo una battuta, hanno spiegato i diretti interessati, mentre la conduttrice Barbara D’Urso durante la semifinale del 29 maggio ha ribadito che non c’è droga nella casa e letto la smentita ufficiale rilasciata in un comunicato da Endemol e Mediaset: