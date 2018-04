Grande Fratello, è quasi rissa tra Aida Nizar e Baye Dame: "Levate dal caz..."

ROMA – E’ quasi rissa nella casa del Grande Fratello tra la concorrente spagnola Aida Nizar e Baye Dame.

Baye Dame, per festeggiare il 25 aprile, ha preparato 17 porzioni di tiramisù per mangiarlo tutti insieme in giardino dove c’è la griglia accesa.

Ma Aida, ancora poco integrata col gruppo, prende una coppa di tiramisù e se ne va. Baye la rincorre e cerca di toglierle il tiramisù e le urla: “Lo mangiamo tutti insieme”. Poi si infuria quando Aida cerca di prendere un’altra coppa: “Ti prendo e t’attacco al muro, vattene, levati dal ca**o. Sei ridicola, buffona, vattene a casa”.

Anche Cristiano Malgioglio su Instagram ha commentato: “Baye troppo aggressivo… non mi piace affatto ……usa troppo bullismo contro Aida . E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati”.