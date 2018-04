ROMA – L’ingresso di Aida Nizar all’interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di se le inimicizie dei componenti della casa, ma la situazione sta davvero sfuggendo di mano.

Il gruppo, credendo di essere nel giusto, da giorni continua a insultare Aida o a emarginarla. C’è da dire che da quando ha fatto il suo ingresso nella casa la Nizar non ha mai collaborato a nessuna attività della casa.

Per la Festa della Liberazione Baye Dame ha preparato 17 porzioni di tiramisù per mangiarlo tutti insieme in giardino dove c’è la griglia accesa, ma Aida noncurante prende una coppa di tiramisù e se ne va.

Baye la rincorre e cerca di toglierle la coppa dalle mani con forza, finché non finisce a terra. “Lo mangiamo tutti insieme” le dice ma la spagnola non sembra dargli ascolto. Aida va verso il frigo perché ne vuole prendere un’altra, ma Baye le blocca l’accesso impedendogli di prendere un’altra porzione, i toni si fanno sempre più alti, tutto il gruppo di coalizza contro la spagnola.

Baye con fare minaccioso avvicina il viso a quello di Aida e urla: “Ti prendo e t’attacco al muro, vattene, levati dal ca**o. Sei ridicola, buffona, vattene a casa”.

Il video sui social sta facendo indignare davvero tutti, tanto da chiedere l’espulsione di Baye.