Grande Fratello, rissa tra Luigi Favoloso e Alberto Mezzetti: "Io ti anniento..."

ROMA – Lite furibonda nella casa del Grande Fratello tra Luigi Favoloso e Alberto Mezzetti.

Si parla di donne e il Tarzan attacca l’ex di Nina Moric criticandolo duramente: “Tu giochi con le donne, sei il contrario di quello che dici, non sei un uomo, sei una prima donna”. La risposta non si fa attendere ed è subito scontro.

“Solo per divertimento faresti piangere una donna – prosegue il Tarzan – Io sono molto chiaro e non lo farei mai. Per me sei un disperato”.

Luigi ribatte: “Io riconosco che tu sei molto più vero di me. A me piace giocare con le persone. Tu sei vero, ma sei noioso. Con me le persone non si annoiano mai”. “Io ti anniento totalmente”, aggiunge Alberto. La scintilla come è partita da uno scherzo di cattivo gusto che il bel Tarzan non ha digerito.