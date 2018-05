ROMA – Rodrigo Alves, il Ken umano, prenderà il posto di Baye Dame al Grande Fratello. L’annuncio a sorpresa arriva dalla conduttrice Barbara D’Urso durante la diretta di Domenica Live del 6 maggio.

Parlando con la parlamentare Stefania Pezzopane della sua storia con Simone Coccia Colaiuta, la D’Urso ha approfittato per lanciare la bomba sul reality show di cui ha preso la conduzione e le dice: “Vuoi sapere chi farà compagnia a Simone dalla prossima settimana?”.

Dopo la domanda, ecco apparire un video messaggio e a sorpresa spuntare il volto di Alves, già in passato ospite dei programmi televisivi della D’Urso, che saluta il pubblico italiano e annuncia: “Ciao amici, sto tornando in Italia per entrare nella casa del Grande Fratello”.

Nella casa tra i concorrenti c’è già il Ken umano italiano, Angelo, che forse non sarà così contento del nuovo arrivato.

