ROMA – Scontro al Grande Fratello tra Alberico Lemme e Kiko Nalli. I due concorrenti si sono trovati in disaccordo su diversi punti, ma in particolare è stato uno a far scoppiare la lite. La discussione è iniziata quando Lemme spiegava il motivo per cui ha scelto di affrontare questa esperienza nel reality. Scendendo nel dettaglio, il dietologo ha spiegato di aver preso questa decisione per fare un esperimento su sé stesso. Ma ciò che ha fatto infuriare Nalli è un’alta confessione di Lemme. Il dietologo infatti ha affermato di non essere interessato al pensiero del pubblico e dei concorrenti presenti in Casa. Il suo unico scopo è quello di sperimentare la sua persona. Di fronte a queste parole, Kiko non è riuscito a trattenersi.

L’ex marito di Tina Cipollari è convinto che il dietologo dica delle falsità. Infatti si dice convinto del fatto che Lemme abbia scelto di partecipare al reality per attirare l’attenzione del pubblico e non semplicemente per sperimentare sé stesso. Nalli fa notare i diversi travestimenti di Lemme, che secondo lui servirebbe appunto per conquistare l’interesse dei telespettatori. Il parrucchiere fa riferimento, ad esempio, al look scelto dal farmacista per entrare nella Casa e quello utilizzato ogni mattina. “Non mi venire a dire che sei venuto qua e non te ne frega niente, sennò non ti presenti come un pagliaccio. La mattina ti presenti vestito da carcerato”, afferma un Nalli alterato.

Lemme, anche dopo essere stato attaccato, continua ad affermare di essere al Grande Fratello solo per l’esperimento su sé stesso e ribadisce nuovamente di non provare alcun interesse per il pubblico. (fonte GRANDE FRATELLO)