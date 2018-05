ROMA – Nina Moric dopo essersi schierata contro il bullismo e la violenza sulle donne dallo studio del Grande Fratello, decide di chiedere scusa a tutte le persone che ha insultato e offeso negli anni passati. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La modella ha scelto Facebook per scusarsi con gli utenti a cui negli anni ha rivolto parole infelici: “Chiedo perdono alle persone che si sono sentite offese da mie posizioni espresse sui social in passato, starò più attenta”.

La Moric è stata protagonista di questa edizione del reality show dopo aver lasciato in diretta il fidanzato Luigi Favoloso in diretta televisiva e più volte ha condannato il bullismo e la violenza. Condanne che l’hanno portata ad una riflessione che si è trasformata in scuse pubbliche su Facebook: