Grande Fratello. Serena Rutelli piange per il fidanzato e Erica scherza: “Quando esci…”

ROMA – Serena Rutelli scoppia a piangere al Grande Fratello, pensando al fidanzato Alessandro Prince Zorresi. “E’ normale che ti manchi”, la frase più frequente da parte degli altri inquilini, che hanno provato così a rincuorarla.

Erica l’ha buttata sull’ironia “Oh non è che esci, poi torni e vai a chiedere a Gianmarco se ti pensa, perché qua non si sa mai… (il riferimento è a quanto fatto da Ivana Icardi una volta uscita dalla Casa). Oppure potresti pensare a me, visto che qui è ben accetta la bisessualità…”. Invece Martina ha detto: “Sei fortunata ad avere fuori una bella persona che ti guarda e ti vuole bene”.

Parlando del fidanzato, Serena aveva rivelato ai suoi coinquilini di avere una cosa in comune con lui su tutte: entrambi sono stati adottati. Il giovane ha 21 anni, 8 in meno di Serena, e fa il calciatore nell’Audace Calcio, una squadra di Prima Categoria, dopo aver giocato, tra l’altro, in Salernitana, Vicenza e Latina. (Fonte MediasetPlay).