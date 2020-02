ROMA – E’ giunto al capolinea l’amore tra Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi. Ad annunciarlo via Instagram è stata proprio la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La coppia che, nonostante la differenza di età, lei ha 9 anni più di lui, aveva incantato tutti per l’affiatamento mostrato mentre lei era al Grande Fratello, non ha retto forse alla prova del tempo.

Fino a poco fa sembravano innamoratissimi, tanto da parlare di convivenza e figli. Ma proprio il giorno di San Valentino, con una Stories su Instagram, Serena ha dato il triste annuncio ai suoi fan: “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi – ha scritto – ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo”.

La crisi, a quanto pare, durava da tempo e non sono mancati gli sforzi da parte di entrambi per salvare il tenero sentimento che li univa: “Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose – ha spiegato l’ex gieffina – Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”.

Fonte: Instagram