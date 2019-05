ROMA – Bruttissima caduta per Serena Rutelli nella casa del Grande Fratello 16. E’ accaduto questa mattina, lunedì 20 maggio, poco dopo il risveglio. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli si è lanciata in uno scherzoso balletto in accappatoio con l’esuberante Enrico Contarin. Ma galeotto fu il pavimento bagnato all’uscita dalla doccia: Serena è scivolata sull’acqua stagnante ed è volata a terra.

Un tonfo non da poco che ha fatto spaventare non poco gli altri inquilini della casa, dal momento che Serena ha sbattuto la schiena e il lato b proprio in prossimità dei gradini del bagno. Ma dopo pochi istanti è stata la sua fragorosa risata a rasserenare gli animi.

Un po’ ammaccata e con qualche dolore alla schiena, Serena si è rialzata senza troppa difficoltà. Insomma l’acqua non sembra dare tregua agli abitanti della casa più spiata d’Italia. Nella notte tra domenica e lunedì 20 maggio un fulmine ha colpito la casa del Grande Fratello e ha fatto saltare il collegamento su “Mediaset Extra” con conseguente allagamento. La diretta è stata poi ripristinata dopo l’1.30. (Fonte: Grande Fratello).