Grande Fratello, Serena Rutelli e la lettera dei fratelli

ROMA – Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, è stata eliminata dal “Grande Fratello”.

Dopo l’eliminazione, Barbara d’Urso ha mostrato a Serena la foto dei suoi tre fratelli biologici. I tre si chiamano Ezio, Francesco e Gaetano. E proprio uno di loro, Ezio, ha voluto scrivere una lettera a Serena:

“Ho saputo – scrive Ezio – solo ora del Grande Fratello. Incredulo ho guardato le puntate e ho visto che anche Gaetano ha provato a contattarti. Hai visto la foto? Siamo noi tre, i vostri fratelli. Voglio ringraziare Francesco Rutelli e Barbara perché hanno avuto la stessa forza di tenerci uniti. […] Se volete noi ci siamo, per raccontarvi la nostra storia. Ci siamo per voi, e vi vogliamo bene”.

“Beh, è una bella emozione – dice Serena Rutelli – Sapere che all’improvviso ricevi queste lettere che non ti aspetti. Io al di fuori non avrei mai immaginato… Avevo un’idea, però non sapevo”. Fonte: Grande Fratello.