ROMA – Serena Rutelli prenderà parte al Grande Fratello. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha partecipato ai provini ed è stata scelta come concorrente per l’edizione che parte dalla sera dell’8 aprile. La Palombelli ha assecondato il desiderio della figlia e ha spiegato che “gli autori se ne sono innamorati”.

La Palombelli intervistata dalla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital ha raccontato di aver preso in affidamento le sue due figlie proprio quando il Grande Fratello era appena iniziato, motivo per cui le ragazze hanno sempre conosciuto il reality show, i suoi concorrenti come Pietro Taricone e Marina La Rosa e hanno desiderato parteciparvi.

La conduttrice e moglie di Rutelli ha dichiarato: “Non mi è assolutamente dispiaciuto, i talent sono il gioco dei nostri figli”. La giornalista ricorda la prima edizione del reality: “La seguivo, era la stessa stagione in cui mio marito sfidava Berlusconi, e in quel periodo prendemmo in affidamento due bambine. Loro mi vedevano fare amicizia con Pietro Taricone e Marina La Rosa, e iniziarono a chiedere di portarle al Grande Fratello”.

La Palombelli ha poi continuato: “Quando Serena me l’ha richiesto non me la sono sentita di dirle di no. Agli autori ho detto ‘giudicatela come credete’. E se ne sono innamorati. Ha avuto un’infanzia talmente difficile che i suoi 29 anni valgono come i 20 di un’altra ragazza”.