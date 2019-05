ROMA – Serena Rutelli, nel corso della puntata del Grande Fratello, ha letto la lettera del fratello che non ha mai conosciuto. Il ragazzo si chiama Gaetano, ha 30 anni, è sposato ed ha due figlie. E’ stato abbandonato a 9 mesi per poi essere adottato dalla sorella della madre biologica.

“Parlare della mia infanzia è abbastanza difficile. […] Mia zia Rita mi ha dato una vita migliore, a lei devo tutto. Guardando il Grande Fratello ho scoperto che tu e Monica siete le mie sorelle. Ti sto seguendo solo per sapere qualcosa in più, se ci somigliamo. Comprendo la vostra sofferenza. Sarebbe bello potervi raccontare di me. Non voglio crearvi altra sofferenza., tutto ciò che vorrei è potervi conoscere”.

“Ha detto delle bellissime parole – ha detto Serena Rutelli -. E’ stata una cosa bellissima. So che ho rivisto uno dei fratelli. Ero curiosa di sapere come ero fatto. Sono un sacco felice per questo messaggio. Lo volevo ringraziare. Uscendo da qui, un giorno, ci sarà un modo per un caffè o una chiacchiera. La porta è aperta”. (fonte GRANDE FRATELLO)