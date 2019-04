ROMA – Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, entrata nella casa del Grande Fratello, ha voluto ringraziare i genitori: “Da quando avevo 18 anni – racconta – che volevo entrare qui. Ogni anno a mamma e papà dicevo quando mi fai andare al Grande Fratello, e poi alla fine…”.

“Io – continua – li voglio ringraziare perché mi hanno fatto realizzare questo sogno. Io la prendo come un gioco, come un divertimento. Spero di far divertire tutti. Di piacere. Cerco di essere me stessa, il più semplice possibile”.

La d’Urso ha anche raccontato come è avvenuta la selezione della figlia di Francesco Rutelli: “Un giorno la Palombelli mi ha chiamato e mi ha chiesto Barbara, come si fa a far fare un provino ad una persona?Io le ho dato il numero di telefono come ho dato a tutte le persone che me lo hanno chiesto e lei mi ha risposto: Va bene, mando mia figlia”.