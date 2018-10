ROMA – Enrico Silvestrin è una delle scoperte del Grande Fratello Vip. Il concorrente con i suoi modi di fare può piacere o non piacere, ma ha trovato nella casa un modo per aprirsi e scavare nel suo passato. Proprio nel reality show ha parlato del suo rapporto con la madre, a cui era legatissimo, e che gli è stata strappata via da un tumore.

Un pianto liberatorio per Silvestrin che ha raccontato a Walter Nudo, ormai suo confidente, come ha perso la madre per una terribile malattia. “Quando sai che non la vedrai più”, ha detto tra le lacrime, liberandosi di un immenso peso. La mamma infatti è morta proprio nel periodo in cui Enrico ha avuto il figlio Gianmarco da Emanuela Familiari. Una grande gioia unita a un lutto che gli aveva tolto il sorriso.

Eppure tutti in casa sembrano avercela con lui. Gli altri coinquilini vip infatti lo ritengono aggressivo. “Ha l’accusa molto gratuita e facile”, dice qualcuno. “E’ pieno di rancore per la vita, è dittatoriale, vuole comandare, ho paura, non sta bene di testa”, sostengono altri. A parlare in suo favore al programma Mattino 5 è stata però la fidanzata Federica Broggi: “Io non sono qui per difenderlo ma questo lo farà lui quando uscirà e capirà quello che sta succedendo. Grande Fratello non è un’esperienza per la quale ci si può preparare, quello che ho notato è che non riesce a venire fuori per quello che è. Lui è buono, passionale e molto gentile, ha avuto un passato lavorativo e personale è importante ma di base è una persona introversa”.