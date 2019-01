ROMA – Simona Izzo non farà più l’opinionista del Grande Fratello Nip (ovvero quello dei comuni mortali non vip) insieme a Cristiano Malgioglio. Ne è convinto il giornalista di gossip Alessio Poeta, che ai microfoni de La Dolce Vita su Radio Italia Anni ’60 ha parlato di un certo malumore di Barbara D’Urso, conduttrice del reality, dopo le tante ospitate di Simona Izzo a Domenica In, il programma della rivale Mara Venier.

“Simona Izzo è stata fatta fuori, anzi si è fatta fuori da sola, ha detto Poeta al programma radio. Dopo che Barbara d’Urso per tutto lo scorso anno l’ha tenuta come opinionista nel suo Gf Nip, quest’anno sta andando in continuazione ospite da Mara Venier e non fa altro che dire ‘Mara sei tu la regina della domenica’. Insomma, sputa sul piatto dove ha mangiato. Tra l’altro l’anno scorso, da quanto si dice, era anche ben pagata”.

Ma chi prenderà il suo posto di Izzo accanto a Malgioglio? Nelle ultime settimane è girato il nome della Marchesa d’Aragona Daniela Del Secco, ma Poeta smentisce: “Ho parlato direttamente con Malgioglio e mi ha detto di no. Al momento pare che non ci sarà nessuno a parte lui, ma se dovesse esserci qualcuno non sarà la Marchesa d’Aragona”.

In studio, quindi, a fare compagnia a Barbara D’Urso potrebbe esserci proprio solo Malgioglio, con cui Carmelita è anche andata in vacanza a Cuba nelle feste di Natale.